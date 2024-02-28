Trabzonspor'da sakatlık: Onuachu devam edemedi!
Trabzonspor'un golcü futbolcusu Paul Onuachu, Başakşehir maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi
Giriş: 28.02.2024 - 19:18 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:18
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor'da bir sakatlık yaşandı.
Bordo-mavili takımda Paul Onuachu, 67. dakikada sakatlandı. Nijeryalı futbolcu, oyuna devam edemedi.
Trabzonspor'da Onuachu yerine 68. dakikada Enis Destan oyuna dahil oldu.
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