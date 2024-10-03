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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da sakatlık kabusu! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da sakatlık kabusu!

        Trendyol Süper Lig'de haftalar sonra galibiyetle tanışan Trabzonspor'da, 9 oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, sıkıntılı süreci atlatmanın formülleri üzerinde duruyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:24 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:24
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        Trabzonspor'da sakatlık kabusu!
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 3-2 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle tanışmıştı. Bordo-mavili takımda üst üste yaşanan sakatlıklar ise moralleri bozdu. Trabzon ekibinde Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Ozan Tufan'ın ardından Denswil de sakatlık yaşadı.

        SAKATLIKLAR, GÜNEŞ'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR

        Trabzonspor'daki sakatlıklar, Teknik Direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor. Kritik haftalarda gelen bu sakatlıkların, kadro derinliği açısından taktiksel seçenekleri kısıtlaması Güneş'in oyun planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.

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