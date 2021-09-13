Takım doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde, Trondsen'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, "Dün oynadığımız müsabakada sağ ayak bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama oluşan Trondsen'in tedavisine başlanmıştır." ifadesini kullandı.