Trabzonspor'da sakatlar dönüyor

12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ekuban'ın 2-3 hafta sonra, Obi Mikel ve Sturridge'nin ise milli aranın ardından takıma döneceğini açıkladı.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat oyuncuların durumu ve üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle eleştirilerle maruz kalmaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Sosa'nın Alanyaspor'a karşı oynamak istediğini dile getiren Güven, "Sosa'nın sol kasığında ve ayak bileğinden almış olduğu darbeye bağlı kas yaralanması vardı. Sosa'nin kendisi oynamak istemesine rağmen daha kısa zamanda alacağımız iyileşme sürecinin daha fazla olabileceği düşüncesiyle oyuncumuzu dinlendirme kararı verdik. Obi Mikel ve Sturridge de daha önce yüzde 90 olan yaralanmaları, yaptığımız son kontrollerden sonra yüzde 10'a indi. Ekuban'ı 2-3 hafta sonra takıma vermeyi planlıyoruz. Ekuban'ın kemik kaynaması gayet iyi durumda. Performans eksikliği var ve eksikliği kapatmaya çalışıyor. Amacımız 2-3 haftada yetiştirip takıma vermek. Milli aradan sonra Sosa, Obi Mikel ve Sturridge'yi de takıma vermeyi planlıyoruz. Trabzonspor'da yaşanan sakatlıkların hepsi sahada oluyor. Antrenmanda bir tek Ekuban sakatlandı. Hepsi saha içresinde ve mücadele esnasında oluyor. Tedavileri tamamlanarak takıma verdiğimiz oyuncular aynı şikayetlerle sakatlanıyorlar. Karar alırken 3 ayrı gözle değerlendiriyoruz. Sakatlıkların üst üste gelmesi ve her maçta bazı oyuncuların sakatlıklardan dolayı oynamaması bazı algıyı oluşturdu" ifadelerini kullandı.
Ligin günlük değil uzun bir maraton olduğunu belirten Güven, "Bizim için öncelik sporcumuzun sağlığıdır. Günlük düşünme gibi bir durum bizim için söz konusu değil. Önümüzde uzun bir maraton var. Oyuncumuz tam hazır olur ise vermeye çalışıyoruz. Verimi yüzde yüz alabilmek için planlama yapıyoruz. Biz işimizi doğru yapma peşindeyiz" dedi.
Bir oyuncunun sağlık durumu el vermiyorsa oynamasının gelecek açısından doğru olmayacağını sözlerine ekleyen Güven, "Alanyaspor maçında oyuncumuz Sosa oynamak istedi ama Sosa'nın ikinci derecede kas yaralanması var. Belki bir şey olmayabilir ama lig Alanyaspor maçıyla bitmiyor. Önümüzde çok maç var. O yüzden oyuncumuzdan daha iyi verim almamız için onu riske edemeyiz. Geçtiğimiz sezon aynı durum Beşiktaş maçında da oldu. Sosa'yı dinlendirdik ve o zamandan beri çok iyi bir verim aldık. Oyuncu oynamak istese bile bir sağlık ekibi var ve bu sağlık ekibi de camiaya karşı sorumluluğu var" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Onazi'nin sahalara dönmek için sabırsızlandığını da dile getiren Yaşar Kibar Güven, "Bir yıla yakındır tedavi sürece geçiriyor. Onazi oynamayı çok istiyor. Tedavi sürecinde yaşadığı bir takım sıkıntılar süreci uzattı. Dikişlerine karşı vücudu reaksiyon gösterdi. İltihap oldu ve tekrar ameliyat oldu. Yaşanan süreç onu strese soktu ve tedavi sürecindeki oyuncuyu bu durum etkiledi. Şu anda iyi ve takımla birlikte idmanlarda başladı" şeklinde konuştu.
Güven, kilo sorunu olduğu iddia edilen Onazi'nin sakatlanmadan önceki durumuyla bugünkü durumu arasında 600 gram fark olduğunu hatırlatarak, "Biraz kaslarının sıkılaşmaya ihtiyacı var sanırım" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!