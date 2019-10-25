25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Rusya'nın Krasnodar takımına sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde uyguladığı rotasyonunun sancılarını yaşıyor. İki kulvarda mücadele eden bordo-mavililer bugüne kadar Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 15 resmi müsabakada 6 galibiyet, 5 beraberlik 4 mağlubiyet alırken, attığı 26 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü. Süper Lig'de 15 puan ile 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda ise 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini uyumu ön planda
Sezon başından bu yana sakat oyuncularından yoksun olmanın sıkıntısını yaşayan Trabzonspor, mecburi değişimler yaşarken, özellikle savunma hattında görev alan isimler arasında yapılan değişikliklerde beklediği verimi alamadı. Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Campi ve Ivanildo Fernandes gibi stoper bölgesinde görev alan isimlerden Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini uyumu ön plana çıkarken, Fernandes ve Campi ise bu iki ismin gerisinde kaldı.
Hüseyin Türkmen ve Majid Hosseini'nin Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı müsabakalarda ise Karadeniz ekibi 6 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken mağlup olmadı. Attığı 22 gole karşılık kalesinde ise 11 gol gördü.
Sparta Prag-Trabzonspor........: 2-2 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Sparta Prag........: 2-1 ( Hosseini-Hüseyin Türkmen)
AEK-Trabzonspor...................: 1-3 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Malatyaspor......: 2-1 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Fenerbahçe-Trabzonspor.......: 1-1 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Beşiktaş.............: 4-1 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Basel.................: 2-2 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Çaykur Rizespor-Trabzonspor.: 1-2 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Trabzonspor-Gaziantep FK.....: 4-1 (Hosseini-Hüseyin Türkmen)
Değişimin yaşandığı maçlarda galibiyet yok
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın üst üste gelen maçların yoğunluğu nedeniyle her oyuncusunu hazır tutma arzusu savunma bölgesinde sıkıntıya yol açtı. Özellikle söz konusu bölgede 6 maçta yapılan değişikliklerde bordo-mavililer galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililerin savunmada değişime gittiği maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederken, attığı 4 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü.
Savunma bölgesinde yaşanan değişiklikler ve alınan sonuçlar:
Kasımpaşa-Trabzonspor.....: 1-1 (Fernandes-Campi)
Trabzonspor-AEK................: 0-2 (Fernandes-Campi)
Trabzonspor-Gençlerbirliği.: 2-2 (Hosseini-Fernandes)
Getafe-Trabzonspor............: 1-0 (Hosseini-Campi)
Sivasspor-Trabzonspor........: 2-1 (Hosseini-Campi)
Trabzonspor-Krasnodar.......: 0-2 (Fernandes-Campi)
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