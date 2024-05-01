Trabzonspor'da rota yeniden Eray Cömert!

Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulanan Erdal Cömert'in güncel durumuyla ilgili olarak temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Cömert'i kadrosuna katması halinde yerli statüsünde oynatabilecek.