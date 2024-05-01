Trabzonspor'da rota yeniden Eray Cömert!
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, daha önce de listesinde yer alan Türk asıllı İsviçreli stoper Eray Cömert'i yeniden gündemine aldı.
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Önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla sezona başlayıp, şampiyonluğu yeniden yaşamak isteyen Trabzonspor, Fransa’nın FC Nantes takımında kiralık olarak forma giyen defans oyuncusu Eray Cömert’i yeniden gündemine aldı.
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Geçtiğimiz sezonda bordo-mavili kulübün gündemine gelen Cömert, İsviçre’nin Basel ekibinden, İspanya’nın Valencia takımına transfer olmuştu.
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La Liga ekibinde yaşanan teknik direktör değişikliği sonrası burada forma bulmakta zorlanan 26 yaşındaki oyuncu bu sezon başında Fransa’nın Nantes Kulübü'ne kiralık olarak gitmişti.
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Valencia ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulanan Erdal Cömert'in güncel durumuyla ilgili olarak temaslarını sürdüren Karadeniz ekibi, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giyen Cömert'i kadrosuna katması halinde yerli statüsünde oynatabilecek.
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Trabzonspor, yabancı kontenjanı nedeniyle gurbetteki Türk asıllı oyuncularla ilgili geniş kapsamlı araştırmalarını sürdürürken, Nantes'ta 22 lig maçında forma giyen Eray Cömer, 2 de gol attı.
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Başarılı defans oyuncusu, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel formasıyla Trabzonspor’a karşı iki maçta da forma giymişti.
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