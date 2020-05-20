Trabzonspor rutin olarak gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin dördüncüsünün bugün gerçekleştirildiğini ve pozitif vakaya rastlanmadığını duyurdu. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin dördüncüsü bugün tekrar yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız"