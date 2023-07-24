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        Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Orsic şoku! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Orsic şoku!

        Trabzonspor'da Orsic şoku yaşandı. Hırvat yıldız, Slovenya kampındaki antrenmanda girdiği ikili mücadelede sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Orsic'in 9 ay sahadan uzak kalması bekleniyor

        Ajanslar
        Giriş: 24.07.2023 - 09:40
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        Trabzonspor'da Orsic şoku!
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        Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor, yeni transfer Mislav Orsic'ten gelen haberle sarsıldı.

        Hırvat yıldız, antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlandı.

        Acıyla yerde kalan Orsic'in ilk tedavisi saha kenarında yapıldı.

        Tecrübeli futbolcu daha sonra sekerek bindiği araçla sahadan ayrıldı ve çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

        Yıldız oyuncunun çapraz bağlarında yırtık tespit edilirken en az 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Trabzonspor, Mislav Orsic için Southampton ile 2.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

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