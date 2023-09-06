Trabzonspor'da Onuachu sesleri!
Transfer çalışamlarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer uzun süredir tamamlamak isteği forvet transferinde Paul Onuachu ismine yöneldi. İşte detaylar...
- 1
Uzun süredir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sürpriz bir isme yöneldi.
- 2
Bordo-mavililer daha önceden de temasta bulunduğu 29 yaşındaki golcü oyuncu Paul Onuachu için devreye girdi.
- 3
İngiliz basını, Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen yıldız futbolcu için Trabzonspor'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığını yazdı.
-
- 4
2.01 boyundaki forvet için pazarlıkların sürdüğü dile getirildi.
- 5
Kulüp kariyerinde 341 karşılaşmada görev yaparken, 164 kez fileleri sarstı, 34 gol pası verdi.
- 6
Nijerya Milli Takım formasını 19 kez giyen Onuachu, 3 gol attı.
-
- 7