Trabzonspor'da Onuachu sakatlandı!
Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Fatih Karagümrük ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi
Giriş: 08.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:57
Trabzonspor'un golcü futbolcuyu Paul Onuachu, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Mücadelenin 54. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Nijeryalı santrfor, 3 dakika sonra Federico Ceccherini ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlandı.
Sağ dizinden sorun yaşayan Onuachu, yerini 60. dakikada Umut Bozok'a bıraktı. Umut, biri penaltıdan 2 gol atarak farklı galibiyete katkı verdi.
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