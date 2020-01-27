Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana uzun süreli sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge katılmadı. Caleb Ekuban ve Filip Novak ise takımla bir süre antrenmanda yer aldıktan sonra ayrı olarak çalışmalarını tamamladı.

STURRIDGE BEKLENİYOR

Fenerbahçe maçı öncesinde Daniel Sturridge'nin de takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Antalya kampında Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra ligin ikinci yarısında görev alamayan İngiliz golcünün yarınki çalışmada yer alabileceği belirtildi.

NEWTON TEKNİK HEYETE KATILDI

Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ekibine İngiltere'den yabancı antrenör katıldı.

İngiltere'nin Chelsea takımında görev yapan Eddie Newton, Trabzon'a gelerek takımın çalışmasında yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda gruplar halinde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.