Trabzonspor, uzun süredir ilgilendiği Bulgar kanat oyuncusu Nedelev'le anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Botev Plovdiv, daha önce 3 milyon euro civarında bonservis istiyordu. Ancak salgın sonrası fiyatın çok düştüğü ve söz kesildiği öğrenildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."