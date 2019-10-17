Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da, Nijeryalı futbolcuların şehre kısa sürüdeki uyumu dikkat çekiyor. Bordo-mavili kulübe ilk olarak gelen Onazi, İtalya'nın Lazio Kulübünden transfer edildi. 2016 yılında Karadeniz ekibiyle sözleşme imzalayan oyuncu Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiriyor. Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kadro sıkıntısı yaşadığı dönemde ağrılarıyla oynayarak büyük bir fedakarlık yapan oyuncu 2018-19 sezonunun 16. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Ağır bir sakatlık dönemi geçiren ve tedavisine devam edilen Onazi takımla yeniden maçlara çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor. Yıldız oyuncu yaşadığı sakatlığa rağmen morali ile dikkat çekerken kendisinden sonra takıma dahil olan vatandaşları Nwakaeme ve Obi Mikel'in en önemli destekçisi oldu.

NWAKAEME'NİN KATKISI SÜRÜYOR

Trabzonspor'un bir başkan Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin takıma olan katkısı sürüyor. Geçtiğimiz sezon başında bordo-mavili takıma transfer olan oyuncu attığı gollerle ve yaptığı asistlerle takıma önemli katkı sağladı. Sezon başında takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça morali bozulan oyuncu olumsuz süreci atlatarak takıma katkı vermeye kaldığı yerden devam etti. Özellikle Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında attığı gollerle galibiyetlerde önemli rol oynayan oyuncunun yüksek morali takıma da olumlu yansıyor.

OBİ MİKEL UYUM SÜRECİNİ ATLATIYOR

Sezon başında Onazi ve Nwakaeme'nin katkısıyla bordo-mavili takıma transfer olan Obi Mikel ise uyum sürecini atlatıyor. İlk geldiği günlerde performansıyla eleştirilen Nijeryalı futbolcu, üzerine koyarak devam ediyor. Teknik Direktör Ünal Karaman, Süper Lig'de ve Avrupa Kupası maçlarında yıldız oyuncuya 11 maçta görev verdi. Obi Mikel, son haftalarda direk 11'de sahaya çıkmanın keyfini yaşarken her geçen hafta üzerine koyarak takıma katkı daha çok katkı vermek istiyor. Bu aralar sakatlığı nedeniyle takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdüren oyuncu Gaziante FK ile oynanacak maçta ise sahada olmak için büyük bir çaba harcıyor. Yıldız oyuncunun bu hafta oynayıp oynamayacağı ise maç günü yapılacak olan kontroller sonrası netlik kazanacak.