        Haberler Spor Transfer Trabzonspor'da Muhammed Cham, Slavia Prag'a kiralandı - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'da Muhammed Cham, Slavia Prag'a kiralandı

        Trabzonspor, Muhammed Cham'ın, Slavia Prag Kulübü'ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağladığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 21:08 Güncelleme: 30.08.2025 - 21:08
        Trabzonspor Kulübü, Muhammed Cham'ın Slavia Prag Kulübü’ne transferi konusunda anlaşma sağladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyurdu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Muhammed Cham Saracevic’in, Slavia Praha Kulübü’ne transferi konusunda Slavia Praha Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır” denildi.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş’den KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Praha Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Slavia Praha, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 600,000 EURO ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Slavia Praha, Kulübümüze 5,500,000 EURO tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Slavia Praha, Kulübümüze, satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 12,5'ini ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.

        Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Clermont’tan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Muhammed Cham, bordo-mavili formayla geride kalan sezonda 37 maçta görev almış; 6 gol, 12 asistlik performans sergilemişti. Süper Lig'de 31 maçta bin 546 dakika sahada kalan Cham, takımına 5 gol, 10 asistlik katkı sağlamıştı. Türkiye Kupası'nda 6 maçta 253 dakika görev yapan 24 yaşındaki futbolcu; 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Cham bu sezon ise sadece 1 karşılaşmada 4 dakika süre alabildi.

