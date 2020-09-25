Trabzonspor'da moralli antrenman

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililerde Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaparken, kaptan Pereira ise takımla çalıştı. Bordo-mavililerin yeni transferi Fousseni Diabate de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, antrenmanın ardından kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.