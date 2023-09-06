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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Mendy düğümü çözüldü - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Mendy düğümü çözüldü

        Trabzonspor, transferi arapsaçına dönen Batista Mendy´de mutlu sona ulaştı. Kulübü ve kendisiyle anlaşma sağlanan futbolcu bu akşam Trabzon´a gelerek yeni takımına katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:09
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        Trabzonspor'da Mendy düğümü çözüldü
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        Trabzonspor, uzun uğraşlar sonucunda Fransız ön libero Batista Mendy transferini sonuçlandırdı.

        Angers Kulübü ile yaklaşık 2 ay süren görüşmelerini tamamlayan bordo-mavili kulüp 23 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşması sağladı. Fransa´dan özel uçakla yola çıkacak Mendy, saat 00.30 sıralarında Trabzon´da olacak. Mendy, sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzaladıktan sonra bordo-mavili takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına katılacak.

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