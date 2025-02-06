Trabzonspor'da kupa şansı son maça kaldı

Trabzonspor ’un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2’nci Lig ekiplerinden İskenderunspor ile deplasmanda aldığı beraberlik taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Karşılıklı gelen gollerle 2-2 berabere sonuçlanan maç sonucunda bordo-mavililer maç fazlasıyla 4 puan elde ederek grup liderliğine yükselirken, Bordo-mavili takım son maçını sahasında 26 Şubat tarihinde Çaykur Rizespor ile oynayacak. Gruptan çıkabilmek için Rizespor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda olan Trabzonspor Kupa şansını bu son maça bırakmış oldu. Oynanacak olan 3’üncü tur maçlarının ardından ilk 2’de yer alan takımlar bir üst tura yükselmiş olacak.

ROTA YENİDEN SÜPER LİG’E

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Türkiye Kupası maçını geride bırakan Trabzonspor rotayı yeniden Lig’e çevirdi. 10 Şubat Pazartesi günü sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak olan bordo-mavililer, bugün bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

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YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın İskenderunspor deplasmanında aldığı beraberliği farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Fırtına’dan eser yok

Karadeniz: Ayıp, Trabzonspor forması bu kadar ucuz değil

Günebakış: Trabzon’a kupa şoku

Ekspres: İşin zor Trabzon’um