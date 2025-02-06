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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Trabzonspor'da kupa şansı son maça kaldı - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'da kupa şansı son maça kaldı

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci Lig ekiplerinden İskenderunspor ile berabere kalan Trabzonspor'da kupa şansı son maça kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:58 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:58
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        Trabzonspor'da kupa şansı son maça kaldı
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        Trabzonspor ’un, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2’nci Lig ekiplerinden İskenderunspor ile deplasmanda aldığı beraberlik taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Karşılıklı gelen gollerle 2-2 berabere sonuçlanan maç sonucunda bordo-mavililer maç fazlasıyla 4 puan elde ederek grup liderliğine yükselirken, Bordo-mavili takım son maçını sahasında 26 Şubat tarihinde Çaykur Rizespor ile oynayacak. Gruptan çıkabilmek için Rizespor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda olan Trabzonspor Kupa şansını bu son maça bırakmış oldu. Oynanacak olan 3’üncü tur maçlarının ardından ilk 2’de yer alan takımlar bir üst tura yükselmiş olacak.

        ROTA YENİDEN SÜPER LİG’E

        Türkiye Kupası maçını geride bırakan Trabzonspor rotayı yeniden Lig’e çevirdi. 10 Şubat Pazartesi günü sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak olan bordo-mavililer, bugün bu maçın hazırlıklarına başlayacak.

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        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın İskenderunspor deplasmanında aldığı beraberliği farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Taka: Fırtına’dan eser yok

        Karadeniz: Ayıp, Trabzonspor forması bu kadar ucuz değil

        Günebakış: Trabzon’a kupa şoku

        Ekspres: İşin zor Trabzon’um

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