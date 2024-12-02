Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor!

Ligde 13 maçta 15 puan elde eden Karadeniz ekibi, 24 puan kaybederek puan cetvelinin üst sıralarında kendine yer bulamadı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde 1,15 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

Bordo-mavililer, bu dönemde Göztepe'ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, dış sahalarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olurken, tek galibiyetini kendi evinde Adana Demirspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 7 maçta 4 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 4 puan toplayarak, maç başına 0,57 puan ortalamasında kaldı.

Trabzonspor, bu sezon ligde deplasmanda hiç maç kazanma başarısı gösteremedi.

19 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda olmak üzere bu sezon oynadığı 19 resmi maçın sadece 5'ini kazandı. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 6 maçı da kaybetti.

Ligde 13 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibi, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.