Trabzonspor'da kötü gidişat durdurulamıyor

Ligde 29 maç sonunda 45 puanla 6. sırada yer alan geçen sezonun şampiyonu, 2022-2023'te ise zor günler geçiriyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından 3 çalıştırıcıya görev veren Karadeniz ekibi, sonuçları tersine çevirmeyi başaramadı.

Ligin son 4 haftasında Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica olmak üzere 3 teknik adamın görev yaptığı bordo-mavili takım, sadece 1 puan elde edebildi.

Trabzonspor, son 4 haftada ilk olarak Orhan Ak yönetiminde sahasında Yukatel Kayserispor'a 4-3 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, daha sonra geçici olarak takımın başına getirilen futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 yenilirken, evinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak tek puanını aldı.

Bordo-mavili ekip, takımın başına 2,5 yıllığına getirdiği Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde ise ilk maçında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-1 gibi farklı sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor, son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.