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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da kara bulutlar dağılıyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da kara bulutlar dağılıyor!

        Trabzonspor'da yüzler gülmeye başladı. Gençlerbirliği maçı sonrası Atakaş Hatayspor karşısında da alınan galibiyet moralleri yükseltti. Bordo mavililer, birçok istatistikte de sezonun en iyi maçını çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:06
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        • 1

          Trabzonspor'un üzerindeki kara bulutlar dağılıyor. Ligde art arda 4 maç kaybeden ve sert eleştirilerin hedefi olan bordo mavililerde üst üste alınan 2 galibiyet ilaç gibi geldi.

        • 2

          Trabzonspor, önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        • 3

          Gençlerbirliği maçında son dakikada gelen tur ve oyun yine eleştirilse de Trendyol Süper Lig'de alınan Atakaş Hatayspor galibiyeti hem oyun hem de sonuç anlamında camiada sevinç yarattı.

        • 4

          Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor maçında bir çok açıdan da sezonun en iyi istatistiklerine ulaştı.

        • 5

          Trabzonspor bu sezon; en fazla isabetli pas yaptığı, en fazla şut çektiği, rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu ve en yüksek pas isabet oranı yakaladığı maçını oynadı.

        • 6

          MEUNIER BEĞENİ TOPLADI

          Bordo mavililerin yeni transferi Thomas Meunier de performansıyla büyük beğeni topladı. Trabzonspor formasıyla ilk maçına Gençlerbirliği karşısında çıkan Belçikalı yıldız, duraklama anlarında Eren'e yaptığı asistle bir anlamda takımını ipten almış ve tur kapısını aralamıştı.

        • 7

          Atakaş Hatayspor mücadelesine 11'de başlayan Meunier, bu kez Trezeguet'ye asist yaparak takımını öne geçirdi ve ilk iki maçında 2 gol pasına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

        • 8

          Deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da taraftarı mest etti.

        • 9

          Meunier paylaşımında, "İç sahada daha iyi bir ilk maç hayal edemezdim. Harika takım arkadaşları, harika galibiyet, harika Trabzonspor! Bize her yer Trabzon" ifadesini kullandı.

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