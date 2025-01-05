Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor!

Süper Lig’de 2024-25 sezonunda geride kalan 18 hafta itibariyle ilk yarının son deplasman maçı olan Samsunspor karşısında mağlup olan Trabzonspor, bu sezon deplasman galibiyeti alamadığı ve üst üste iki maç kazanma başarısını da gösteremediği sezonu yaşanmış oldu. Karşılaşmada geriye düştüğü Samsunspor karşısında beraberliği sağlamasına karşın mağlup olmaktan kurtulamayan bordo mavililer, taraftarlarına yine hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig’de 18’inci hafta geride kalırken 19 puanı bulunan bordo-mavililer (4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet) en düşük puan topladığı sezonlarından birini yaşadı. Süper Lig’de ilk yarının son haftasına girilirken maç fazlasıyla 14’üncü sırada yer alan Karadeniz ekibinin, sadece 4 galibiyeti bulunuyor.

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Kara bulutları bir türlü dağıtamayan bordo mavililer, son 10 yılda ilk yarılar itibariyle hiç deplasman galibiyeti alamadığı ilk yarıyı yaşamış oldu. Kan kaybı süren Karadeniz ekibi, yeni sezon ilk yarı itibariyle üst üste maç kazanma başarısı da gösteremedi.

YEREL GAZETE MANŞETLERİ

Trabzonspor’un Samsunspor karşısında aldığı mağlubiyet kentte yayın yapan yerel gazetelerde farklı başlıklarla manşetlere taşındı.

Trabzon’da yayın yapan yerel gazete başlıkları şu şekilde:

Sonnokta: Yeter artık bıktırdınız

Günebakış: Hasta ettiniz bizi

Taka: Fırtına esmez oldu

Karadeniz: 19 Mayıs Stadı’nda Samsun güldü