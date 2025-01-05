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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor!

        Trabzonspor'da deplasmanda Samsunspor karşısında alınan mağlubiyet moralleri bozdu. Bordo mavililer, son 10 yılda ilk yarılar itibariyle hiç deplasman galibiyeti alamadığı ilk yarıyı yaşamış oldu. Kan kaybı süren Karadeniz ekibi, yeni sezon ilk yarı itibariyle üst üste maç kazanma başarısı da gösteremedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:51 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:51
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        Trabzonspor'da kan kaybı sürüyor!
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        Süper Lig’de 2024-25 sezonunda geride kalan 18 hafta itibariyle ilk yarının son deplasman maçı olan Samsunspor karşısında mağlup olan Trabzonspor, bu sezon deplasman galibiyeti alamadığı ve üst üste iki maç kazanma başarısını da gösteremediği sezonu yaşanmış oldu. Karşılaşmada geriye düştüğü Samsunspor karşısında beraberliği sağlamasına karşın mağlup olmaktan kurtulamayan bordo mavililer, taraftarlarına yine hayal kırıklığı yaşattı. Süper Lig’de 18’inci hafta geride kalırken 19 puanı bulunan bordo-mavililer (4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet) en düşük puan topladığı sezonlarından birini yaşadı. Süper Lig’de ilk yarının son haftasına girilirken maç fazlasıyla 14’üncü sırada yer alan Karadeniz ekibinin, sadece 4 galibiyeti bulunuyor.

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        Kara bulutları bir türlü dağıtamayan bordo mavililer, son 10 yılda ilk yarılar itibariyle hiç deplasman galibiyeti alamadığı ilk yarıyı yaşamış oldu. Kan kaybı süren Karadeniz ekibi, yeni sezon ilk yarı itibariyle üst üste maç kazanma başarısı da gösteremedi.

        YEREL GAZETE MANŞETLERİ

        Trabzonspor’un Samsunspor karşısında aldığı mağlubiyet kentte yayın yapan yerel gazetelerde farklı başlıklarla manşetlere taşındı.

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazete başlıkları şu şekilde:

        Sonnokta: Yeter artık bıktırdınız

        Günebakış: Hasta ettiniz bizi

        Taka: Fırtına esmez oldu

        Karadeniz: 19 Mayıs Stadı’nda Samsun güldü

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