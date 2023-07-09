Trabzonspor'da kampa katılmayan Lahtimi'ye talip var!
Trabzonspor'da takımdan ayrılması beklenen Lahtimi'ye talip var. İzinsiz olarak takıma katılmayan ve hakkında cezai işlem başlatılan Faslı oyuncu için ülkesinin ekiplerinden Wydad Kazablanka teklif yaptı. İşte detaylar...
Trabzonspor ile Lahtimi yol ayrımında. Faslı oyuncu, izinsiz olarak bordo mavililerin 30 Haziran'da başlayan ilk etap çalışmalarına katılmamıştı.
Hakkında noter tespiti yapılarak hukuki süreç başlatılan ve Slovenya kamp kadrosuna dahil edilmeyen Lahtimi'ye ülkesinden talip çıktı.
Wydad Kazablanka, 22 yaşındaki oyuncuyu satın alma opisyonuyla kiralamak için Trabzonspor'un kapısını çaldı.
Karadeniz ekibinin şartlarda anlaşılması durumunda bu transfere izin vereceği öğrenildi.
Geçen sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Lahtimi, bir türlü bekleneni verememiş ve çıktığı 10 maçta skor üretememişti.