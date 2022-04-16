Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Dr. Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen'in bugün çekilen MR'ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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