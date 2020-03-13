13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırmasından sonra takımın başına getirdiği yardımcısı Hüseyin Çimşir ile önemli bir çıkışa imza attı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından biri olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda da iddiasını sürdürüyor.
HEDEF İKİ KUPA
Bordo-mavililer, Süper Lig’de Hüseyin Çimşir yönetiminde 20 puan toplayarak 52 puanla averajla ligin zirvesinde yer aldı. Trabzon ekibi, ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 5 maçta sahadan gülerek ayrılan taraf oldu. Yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek Kadıköy'e avantajlı gidecek olan bordo-mavililer, bu sezon hem Süper Lig, hem de Ziraat Türkiye Kupası özlemini bitirmeyi hedefliyor.
KÜÇÜK DOKUNUŞLAR
Sezon başından beri takımın içresinde bulunan, oyuncu transferlerine kadar birçok alanda etkili olan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, takım içerisinde radikal değişikliklere gitme yerine kadro yapısına ve anlayışına uygun değişiklikler yaptı. En son oynanan Yeni Malatyaspor maçında yapılan dokunuşları iyice his edildi. Takımın başına geçmesinden sonra yeni transfer Ndiaye’yi ve Obi Mikel’i, hamle oyuncusu olarak yanında oturtan Çimşir, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ü 11'de görev verdi. Sol kanatta Nwakaeme’ye daha çok serbestlik tanıyarak gol bölgesinde daha çok topla buluşmasını sağladı. Abdülkadir Ömür gibi topu ayağında tutan ve isabetli pas trafiğini sağlayan bir oyuncunun da sahada olması kaptan Sosa’yı rahatlattı.
OYUNCULARLA TOPLANTI
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynayacakları kritik maç öncesi oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Korana virüsü nedeniyle Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle taraftarından yoksun rakibi ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde Hüseyin Çimşir, zorlu 90 dakikaya oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Genç teknik adam, Başakşehir maçının önemini anlatırken, kendilerinin ve camianın hayalini gerçekleştirmek için sahadan galibiyetle ayrılmaları gerektiğini anlatıyor.
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