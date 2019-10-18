Süper Lig´de çıktığı son iki maçını kazanan Trabzonspor, 8'inci hafta mücadelesinde yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordo-mavililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligdeki iki maçlık galibiyet serisini sürdürmeyi ve aynı zamanda iç sahadaki 8 maçlık yenilmezlik serisine de devam etmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda saat 17.30´da başlayacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban ile Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Hafta içerisinde sakatlanan ve tedavisi devam eden Mikel´in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman´ın, ligde son oynadıkları Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11´de tek değişikliğe giderek Mikel´i riske etmeyerek bu oyuncunun yerine Doğan´a forma vermesi bekleniyor.

GAZİANTEP FK İLE LİGDE İLK KEZ

Gaziantep FK ile bugüne kadar Ziraat Türkiye Kupası´nda 3 kez karşı karşıya gelen Trabzonspor, yarın oynayacağı maçla rakibiyle ligde ilk kez mücadele edecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

TRABZONSPOR´UN MUHTEMEL 11´İ

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi (Mikel belirsiz)

CEZALI: Yok