Trabzonspor'da hedef galibiyet serisi

Süper Lig'de BB Erzurumspor karşısında aldığı 3 puanla 5 maç sonra galibiyete uzanan Trabzonspor, ligin 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında da gülen taraf olmayı arzuluyor. Bordo-mavililer, bu maçı da kazanarak bu sezon ilk kez üst üste iki maçtan da zaferle ayrılarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Eryaman Stadı´nda saat 19.30´da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

KAZANAN KADRO İLE DEVAM

Trabzonspor'da tedavi gören ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Yusuf Sarı´nın bu maçta oynayıp oynayamayacağı yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, MKE Ankaragücü maçına da ligde son oynanan ve 1-0 kazanılan BB Erzurumspor müsabakasının 11'i ile çıkması ve kazanan kadroyu koruması bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan - Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

SAKAT: Yusuf Sarı (Belirsiz)

CEZALI: Yok