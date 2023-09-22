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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da hedef 3'te 3 - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da hedef 3'te 3

        Trendyol Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan 6 puan çıkaran Trabzonspor'da hedef, ligin 6. haftasında oynanacak Hatayspor müsabakasından da galip gelerek 3'te 3 yapmak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:11
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        Trabzonspor'da hedef 3'te 3
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor'un konuğu olacak Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetleriyle moral bulan bordo-mavililer, Hatay deplasmanında sahadan 3 puanla ayrılarak 3'te 3 yapmak istiyor.

        HEDEF SERİ GALİBİYETLER

        Yeni transferleriyle başka bir hava yakalayan Karadeniz ekibi, bu sezon teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde 3'te 3 yaparak seri galibiyetlerini sürdürmenin planlarını yapıyor. Bordo-mavililer, diğer taraftan ise Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Hatayspor, deplasmanında alınacak galibiyetle şampiyonluk yolunda teknik heyete ve oyuncu kadrosuna olan güvenin ortamının artmasını hedefliyor.

        REKABET ARTTI, KIRAN KIRANA MÜCADELE

        Trabzonspor, son yaptığı transferlerle birlikte rekabet ortamını üst seviyeye çıkardı. Oyuncuların koordinasyon ve uyum sorunlarını atlatması için takım içersindeki eşleşmelerden ortaya çıkan sonucları analiz eden Nenad Bjelica, parçalar arasında meydana gelen ahengi teknik ekibiyle birlikte değerlendiriyor. Bordo-mavililerde kadro derinliğinin sağlanmasıyla birlikte rekabet ortamı iyice arttarken, oyuncuların istekli ve arzulu olmalarının yanından mücadeleleri ise Hırvat çalıştırıcıyı mutlu ediyor.

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