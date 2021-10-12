2022 Dünya Kupası Elemeleri´nde Slovakya´nın Hırvatistan ile oynadığı maçta kullandığı köşe vuruşunun ardından ayağından yaşadığı sakatlık sonrası 41´inci dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Marek Hamsik´in durumu, çekilecek olan MR´ın ardından netlik kazanacak.

2-2 biten Hırvatistan karşılaşmasında 41 dakikada 1 asistlik performans sergileyen Slovak yıldızın, perşembe günü çekilecek MR´ın ardından Süper Lig´in 9´uncu haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği netlik kazanacak.

Trabzonspor´un bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 2 asist ile de takımına katkı sağladı.