Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı 5 Mayıs'tan itibaren hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde sürdüren Trabzonspor'da büyük bir rekabet yaşanıyor. Ligin geri kalan 8. haftalık bölümünde formayı kapmak ve gelecek sezonda takımda kalmak için kıyasıya bir mücadele veren oyuncuların bu arzusundan ve isteğinden teknik direktör Hüseyin Çimşir oldukça memnun.
REKABET ÇİMŞİR'İN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Bordo-mavili takımda özellikle devre arası yapılan takviyeler ve sakat oyuncuların da yavaş yavaş takıma dönmesiyle birlikte forma savaşı iyice kızıştı. Her mevkide forma savaşının verildiği bordo-mavililerde antrenmanlar büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Zaman zaman ise teknik direktör Hüseyin Çimşir, meydana gelmesi muhtemel sakatlıklar karşısında oyuncularını uyarmak zorunda kalıyor. Takım içresinde yaşanan rekabetten oldukça memnun olan genç teknik adam, "Formayı hak eden alır" mesajını göreve başladığı ilk gün verirken, yaşanan rekabet Çimşir'in elini güçlendiriyor.
HER MEVKİDE FORMA SAVAŞI
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, antrenmanlardaki performansıyla da kalenin yine vazgeçilmez isimi olacak. Savunma hattında sağda Kamil Ahmet ile genç isim Serkan Asan, Pereira’dan formayı almak mücadele ediyor. Stoperde Hüseyin, Hosseini, Messias Da Costa ile Campi formayı alabilmek için daha çok çalışıyorlar. Süper Lig'e verilen ara sonrası savunmada yaşanan rekabette teknik direktör Hüseyin Çimşir'in formayı hangi isimlere vereceği ise merakla beklenmeye başlandı. Novak ise bölgesinde şimdilik rakipsiz görünüyor. Orta sahada ise teknik direktör Hüseyin Çimşir, göreve başladığı günden itibaren bu alanda çeşitli nedenlerle farklı isimler denedi. Sosa ve Abdulkadir Ömür bu alandaki rakipsiz olacaklarını sinyallerini yapılan çalışmalarda ortaya koyarken, bu isimlerin yanına ise hangi isimlerin yer alacağını Hüseyin Çimşir belirlemeye çalışıyor. Abdulkadir Parmak, Doğan Erdoğan, Guilherme, Ndiaye, Bilal ve Ekuban'ın istekli oluşu genç teknik adamın yüzünü güldürüyor. Nwakaeme ve Sörloth ise ileri uçta vazgeçilmezler arasında yer alıyorlar. Tedavisi süren Yusuf Sarı'nın ise kısa zamanda takıma dönüp rekabete ortak olması bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!