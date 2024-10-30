Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi!
Trabzonspor, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 30.10.2024 - 16:45 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:45
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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