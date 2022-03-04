Trabzonspor'da Fenerbahçe mesaisi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 ve rondo çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.