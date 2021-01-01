Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.