Bordo-mavili takımın sabah yapılan çalışmasında Filip Novak yer alırken, öğleden sonra da izinli olan milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen ve Uğurcan Çakır kampa dahil oldu.

Karadeniz ekibinde Obi Mikel, Zargo Toure ve Caleb Ekuban ise henüz kampa katılmadı. Sakatlıkları süren Majid Hosseini, Mert Kurt ve Cafer Tosun çalışmalarını salonda sürdürürken, Ogenyi Onazi'nin ise tedavisine devam ediliyor.