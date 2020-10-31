Newton, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk 7 haftası sonunda alınan 5 puanın yeterli olmadığını belirtti.
"Aynı hataları yapmaya devam ederseniz başınıza hep bu geliyor." diyen İngiliz çalıştırıcı, "Bu şartlar altında insanların eleştirilerini de anlıyorum. Ancak bu olmaması gereken saçma hataları yapmaya devam edersek bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.
Newton, son oynanan Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında talihsiz durumlar yaşandığını aktararak, "Çünkü ilk başta çok iyi başladığımız maçlardı. Ancak ondan sonra gelen hatalar sonucu istemediğimiz mağlubiyetleri maalesef aldık. Herhangi bir mücadeleden kaçmış, herhangi bir mücadeleden kaçan biri değilim. Böyle de olacak zaten. Mücadeleye devam etmek isteyen, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim her zaman. " şeklinde konuştu.
Karşılaşmada yaptığı değişikliklere ilişkin eleştirilere yönelik bir soru üzerine de Newton, şunları söyledi:
"60. dakikada Djaniny değişikliğini yaptık. 10 dakika sonra Abdulkadir Parmak oyuna dahil oldu. Son değişikliği daha önce yapacaktık ancak Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı olunca kendisinin devam edip edemeyeceğini beklemek zorunda kaldık. Eleştirileri normal olarak karşılıyorum. Çünkü herkes çok kızgın, ben de çok kızgınım. Oyuncularımız, taraftarlarımız da çok kızgın. Ama eğer bu basit hataları yapmaya devam edersek bu şekilde cezalandırılarak sonucunu ödüyoruz."
"CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ"
İngiliz çalıştırıcı, oyuncuların performansına yönelik soruya da, "Performanslarından memnun olmadığımız arkadaşlar var. Onların yeterli süre aldıklarını da düşünüyorum. Ciddi değişiklikler de yapacağız. Tabii bugünkü maçın analizini daha detaylı yaptıktan sonra bu kararları alacağız. Kimlerin olduğunu tabii ki söyleyemem. Bu kararları kendi içimizde alacağız. Performansından memnun olmadığım ve kesinlikle değişeceğimiz arkadaşlarımız olacak." yanıtını verdi.
Newton, Stiven Plaza'yı yabancı kontenjanı nedeniyle kadroda değerlendirmediklerini de sözlerine ekledi.
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