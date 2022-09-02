Trabzonspor ligin 5. haftasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 48. dakikasında yaşanan pozisyonda Dorukhan Toköz yerde kaldı. Yapılan müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncu sedye ile kenara alındı. 26 yaşındaki oyuncu ambulans ile hastaneye götürüldü. Trabzonsporlu orta sahanın durumu kontrollerin ardından belli olacak.

Dorukhan Toköz'ün yerine ikinci yarıya Larsen başladı.