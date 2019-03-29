Trabzonspor'da, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana mali sıkıntılarla uğraşan FIFA ve UEFA'da bulunan birçok dosya ile karşı karşıya kalan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, mali yönden kritik bir virajdan geçiyor. Gelecek sezon FIFA ve UEFA ile sorun yaşamak istemeyen Karadeniz ekibi 1 Nisan'a kadar 80 milyon TL'ye yakın ödemeyi gerçekleştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Ödemenin büyük bir bölümünü çözen Karadeniz ekibi, eksik kalan bölümü gidermek için de çalışmalarını sürdürüyor.

1 NİSAN'DAN SONRA BİRAZ OLSUN RAHATLAYACAK

Geçmişten gelen kulüp borçlarını kapatmakta önemli adımlar atan Trabzonspor yönetimi, 3 gün içerisinde ödeyeceği yüklü miktardaki rakam için de kararlı adımlar atıyor. Yapmaları gereken ödemeyi gerçekleştireceklerini ve bunun için çalıştıklarını belirten bordo-mavili yöneticiler banka borçları, kulüplere yapılacak ödemeler ve takımdan ayrılan ve alacaklı konumda olan eski futbolcularla birlikte mevcut kadroda yer alan oyuncuların geciken alacaklarını ödeyerek önümüzdeki aylara biraz olsun rahat bir nefes alarak girecek.

UEFA TAKİPTE

2011 yılında başlattığı Finansal Fair Play (FFP) kapsamında UEFA, Trabzonspor'u yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda UEFA'ya sunum yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA yetkililerine, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları icraatlar hakkında bilgi vermişti. Altyapıdan idari yapıya kadar birçok konuda geniş bir sunum yapan Ağaoğlu'nun söylemleri UEFA yetkililerinin beğenisini kazansa da geçmiş yönetimlerin UEFA'ya vermiş oldukları 3 yıllık taahhüttü yerine getirmemelerinden dolayı da sıkıntılı anlar yaşamıştı. Bordo-mavililerin herhangi bir cezai işlemle karşı karşıya kalmamak için 1 Nisan'da yapacağı ödemeler büyük bir önem taşıyor.