Ligde dün akşam evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına start verdi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 10.30´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.

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