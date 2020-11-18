Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında, mobilizasyon, core ve güç çalışması gerçekleştirdi.

Genç kaleciler sahada çalışmalarını sürdürürken, Hüseyin Türkmen ise düz koşu yaptı.

Trabzonspor, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.