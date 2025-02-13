Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi!

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 15.00’te yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile tamamlandı. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş, U19 takımının antrenmanını da ziyaret ederek teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.

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