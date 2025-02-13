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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi!

        Trabzonspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:29
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        Trabzonspor'da Beşiktaş mesaisi!
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        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 15.00’te yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışması ile tamamlandı. Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Ayrıca teknik direktör Şenol Güneş, U19 takımının antrenmanını da ziyaret ederek teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti.

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