Trabzonspor'da Beşiktaş hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, 19 Yaş Altı takımıyla çift kale maç yaptı.

Yarını izinli olarak geçirecek Trabzonspor, salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.