DHA

Trabzonspor´un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, Suudi Arabistan ekibi El ittifak´a transfer oluyor. Berat´ın transferi için temas halinde olan kulüpler prensip anlaşmasına vardı. Arap ekibine katılmaya olumlu bakan 24 yaşındaki oyuncu, kulüplerin anlaşması halinde bugün takımdan ayrılacak. 2020-21 sezonu devre arasında 4 buçuk yıllık anlaşmayla Gençlerbirliği'nden transfer edilen Berat Özdemir, geçen sezon Süper Lig´de bordo-mavili formayla çıktığı 36 maçta 1 asist katkısında bulundu. İstanbulspor maçından sonra verilen 2 günlük izini ailesinin yanında geçiren oyuncunun Trabzon´a dönmeyip, Arap takımının Bolu'daki kampına katılması bekleniyor. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda üzerinde durdukları rakam ise 2.5 milyon euro civarları.