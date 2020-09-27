Trabzonspor'un yeni transferi Afobe, İngiltere Premier Lig, Championship ve İngiltere Lig 1 olmak üzere 9 takımda top koşturdu. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor 1 yıllığına kiraladı. Futbol kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkan başarılı futbolcu, yeni takımıyla ilk çıktığı Denizlispor maçında büyük bir beğeni toplarken, Karadeniz ekibinin evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor maçında ise performansıyla ve attığı 2 golle takımını rahatlatarak, kendi adına da önemli bir çıkışa imza attı.

Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanan Denizlispor müsabakasında görev alan Benik Afobe, 15 Eylül Salı günü Trabzon'a gelmişti. Karadeniz ekibiyle iki kez antrenman yaptıktan sonra Denizli deplasmanına giden golcü oyuncu, ilk 11'de başladığı maçta isteği ve arzusuyla başta Teknik Direktör Eddie Newton ve spor kamuoyu tarafında beğeni kazandı. Süper Lig gol kralı Sörloth'ün ardından bordo-mavili takımın hücum hattına getirdiği hareketlilik dikkat çeken Benik Afobe, Medical Park Stadyumu'nda çıktığı ilk resmi maçta attığı 2 golle takımına önemli katkı sağlarken, bordo-mavilileri ise önümüzdeki günler adına rahatlattı.

Çok kaliteli bir takım olduklarını ve bunu herkese göstermek istediklerini belirten Afobe, "Bir hücum oyuncusu için ilk gol çok önemlidir. O gol geldikten sonra çok daha rahat olursunuz ve her gün üzerine koyarak ilerlemek istersiniz. Her forvet oyuncusunun ihtiyacıdır gol atmak ve bende bunu yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon Sörloth burada önemli işler yaptı. Başarılı işlere imza attı. Kendimi onunla kıyaslamak istemiyorum. ama bende kendi kalitemi ve yeteneklerimi ortaya koymak istiyorum.