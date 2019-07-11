Trabzon'da dün başladığı forma satışını sürdüren kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ve futbolcular destek verdi.

TS Club Sadri Şener Mağazası'nda başlattığı forma satış kampanyasını bugün Medical Park Stadı'nda bulunan TS Club Mağazası'nda sürdüren başkan Ahmet Ağaoğlu'na, A takım futbolcuları ve teknik ekip sürpriz yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman ve bordo-mavili futbolcular, başkan Ahmet Ağaoğlu ile forma satışında bulundu.

Bu sırada başkan Ahmet Ağaoğlu, Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, bordo-mavili takıma yeni transfer olan vatandaşı Obi Mikel ile görüntülü konuşurken telefonu aldı.

Ağaoğlu, Obi Mikel'den 150 forma sözü aldı. Daha sonra A takım futbolcuları da 2 bin 661 forma satın alarak Ağaoğlu'nun başlattığı kampanyaya ve kulübün forma satışlarına destek oldu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, futbolcular ile teknik heyetin TS Club Mağazası'na geleceğinden haberdar olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağ olsunlar hocam ve arkadaşlar büyük bir sürpriz yaptılar. Müthiş bir görüntü oldu. Taraftarlarımızla burada yan yana, biz bize, omuz omuzayız. Her şey çok mükemmel. Trabzonspor'un vermesi gereken görüntüyü verdik. Aşırı mutluyum. İnanılmaz keyif alıyorum. Bunca yılımı galiba farklı yerlerde boşuna harcamışım. Ya kasiyer ya da satış alanında yetiştirmeliydim kendimi. Sevdim bu işi. Oyuncuların geleceğinden de haberim yoktu."

Teknik direktör Ünal Karaman ise "Bu kulübün böyle bir başkanı varsa tabii ki asla yalnız bırakmayız. Her zaman başkanımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu da bu açıklamaların ardından Karaman'a 'Aslan hocam' diyerek sarıldı.