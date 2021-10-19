Lider Trabzonspor adına ilk 9 haftada 7 gol atarak Süper Lig'in en skorer oyuncusu konumuna yükselen Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas, 2019-2020 sezonunda rakip fileleri 24 kez havalandırarak gol kralı olan Norveçli Alexander Sörloth'un aynı dönemdeki performansını geride bırakmayı başardı.
Süper Lig'in 2019-2020 döneminde gol kralı olan ve bordo-mavili formayla bunu başaran 5. isim olarak tarihe geçen Sörloth, söz konusu sezonun ilk 9 haftasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, Bakasetas ise aynı dönemde 7 kez bu sevinci yaşadı.
2020-2021 sezonu başında Almanya'nın Leipzig ekibine transfer olan ve bu yıl ise futbol yaşantısını kiralık olarak İspanya'nın Real Sociedad takımında sürdüren Sörloth'un yokluğunu bir süre dolduramayan bordo-mavililerde sürpriz golcü Bakasetas'ın performansı yüzleri güldürdü.
BAKASETAS'IN GOL ATTIĞI MAÇLAR
Bakasetas, ligin ilk haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda 5-1 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve 2. haftada sahasında 2-1 galip geldiği Demir Grup Sivasspor maçlarında birer gol attı.
Bordo-mavililerin 5. haftada konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Yunan futbolcu, 8. haftada yine deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan Yukatel Kayserispor maçında 2 golü de atan isim oldu.
Bakasetas, geride kalan hafta Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu önemli müsabakada ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
PUAN KATKISI DAHA FAZLA
Bakasetas, bir orta saha oyuncusu olmasına karşın attığı gollerle takımının bu sezon skor yükünü üstlenen isimlerin başında geldi ve Trabzonspor taraftarlarının aklında yer eden Alexander Sörloth'u unutturdu.
Sörloth'un 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında gol attığı 6 maçta Trabzonspor, 3 beraberlik, 3 galibiyet alarak 12 puan elde etmişti.
Karadeniz ekibi, Bakasetas'ın gol attığı 5 maçta ise 5 galibiyet alarak 15 puan toplamayı başardı.
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