Trabzonspor'un bu sezon gol yollarındaki en önemli ismi Anastasios Bakasetas, Beşiktaş maçında sakatlık yaşadı.

Yunan oyuncu, karşılaşmada ağrı hissedince önce bandajla devam etmek istedi. Ağrıları geçmeyince 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bakasetas'ın yerine Siopis oyuna dahil oldu.