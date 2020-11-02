Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sağanak altında basına kapalı antrenman gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, futbolcuların antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı kaydedildi.