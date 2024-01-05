Trabzonspor'da ayrılık rüzgarı
Trabzonspor'da ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Tonio Teklic'in ardından Dimitris Kourbelis ve Umut Bozok'un da bordo-mavili ekipten ayrılması bekleniyor
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Sezon başında transfer edilen Hırvat oyuncu Teklic'in Rusya'nın Ahmat Grozni takımına kiralık olarak gitmesi bekleniyor.
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Sezon başında transfer edilen; ancak şans bulamayan Kourbelis'in de ayrılığı gündemde..
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Yunan orta sahaya en ciddi talibin VavaCars Fatih Karagümrük olduğu öğrenildi. Kourbelis'in de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
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Uzun süredir maç kadrosuna alınmayan Umut Bozok ile de yolların ayrılması bekleniyor. Tecrübeli santrforun menajeriyle birlikte gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu gelen haberler arasında...
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Yakın zamanda hem Kourbelis hem de Umut Bozok'un durumlarının netleşeceği tahmin ediliyor.