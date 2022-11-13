"Elgoldigital" haberinde; Uruguaylı oyuncu için 'mutlu olduğu yerde oynamak istiyor' ifadelerini kullandı. Maxi Gomez, şu ana kadarki performansıyla Trabzonspor taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmasına rağmen Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile birlikte yer almıştı.

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