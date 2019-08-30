30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK´i eleyen Trabzonspor´da, gruplara yükselmenin sevinci yaşanıyor. 2015-16 sezonundan sonra ilk kez bu yıl katıldığı Avrupa Kupaları´nda 3´üncü eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag, ardından da Play-Off turunda Yunanistan ekibi AEK´i eleyerek adını gruplara yazdıran Trabzonspor´da, Avrupa sevinci yaşanıyor. Grup aşamasından Avrupa yolculuğuna devam edecek olan bordo-mavililerde, futbolcular da rövanş karşılaşmasında AEK´e mağlup olmalarına rağmen gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
UĞURCAN VE NWAKAEME MUTLU
Bordo-mavili takımın genç kalecisi Uğurcan Çakır, AEK karşısında kaybederken kazandıklarını belirterek, "Bazen maç kaybederken birçok tecrübe kazanabilirsin. Biz de öyle bir gece yaşadık ve çok şükür gruplara kaldık. Önümüzde çok önemli bir lig maçı var ve bu maçı unutup en hızlı şekilde lig maçına odaklanacağız. Bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullanırken, karşılaşmada sergilediği performans ile alkış alan Anthony Nwakaeme ise, "Harika taraftarımız önünde kazanamadık, takım için çok üzüldük. Ama bu maceraya güzel bir şekilde devam edeceğiz. Destekçilerimize çok teşekkür ederim" diye konuştu.
22 YILLIK ÖZLEM İÇİN GÖZLER FENERBAHÇE MAÇINDA
Bu arada lig ve Avrupa´da yoğun bir fikstürden geçen Trabzonspor´da dün oynanan AEK karşılaşmasının ardından gözler, Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçına çevrildi. Süper Lig´de çıktığı son 14 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, sarı-lacivertli rakibi ile oynadığı son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alırken, söz konusu karşılaşmalarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe karşısında İstanbul´da en son 23 Ağustos 1997 tarihinde oynanan karşılaşmada galip gelen Trabzonspor, 1 Eylül Pazar günü konuk olacağı rakibi karşısında 22 yıllık hasretine de son vermeyi arzuluyor.
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