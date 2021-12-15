Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, teknikle bağlantılı koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Dayanıklılık ve rondo çalışmaları ile devam eden antrenman, yapılan çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.